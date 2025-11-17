Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nach Rotlichtverstoß: 19-Jähriger verletzt Polizeibeamte und weiteren Mann

Krefeld (ots)

Am Freitagnachmittag (14. November 2025) überquerte ein Mann eine Einmündung auf dem Oranierring, obwohl die Ampel für Fußgänger Rotlicht zeigte. Als der Mann durch einen nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten auf sein Fehlverhalten hingewiesen wurde, trat und schlug er gegen den Pkw des Beamten. Beim Versuch, den Mann festzuhalten, griff dieser den Polizisten an und lief davon. Als der Flüchtige im Rahmen einer Fahndung aufgegriffen wurde, leistete er erheblichen Widerstand und schlug einen weiteren Beamten. Der 19-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Es stellte sich heraus, dass er während seiner Flucht einen weiteren Mann (23) attackiert hatte. Dieser hatte den Verdächtigen zuvor angesprochen und gebeten, eine von ihm zerbrochene Glasfasche zu beseitigen. Den polizeibekannten 19-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

(193)

