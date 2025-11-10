Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Brand auf der Hochstraße: Polizei ermittelt | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Krefeld (ots)

Zu dem Brand in einem Geschäft auf der Hochstraße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag (10. November 2025) war dort gegen 12:20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine 60-jährige Kundin wurde dabei schwer verletzt und befindet sich in Lebensgefahr. Insgesamt waren rund 40 Kunden und Angestellte in dem Geschäft. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

