Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw landet nach Verkehrsunfall auf dem Dach, 5 Personen verletzt

Krefeld (ots)

Am Samstag (8. November 2025) gegen 18:18 Uhr ereignete sich auf der Venloer Straße / Tönisvorster Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Pkw befuhr die Venloer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Krefeld, der andere Pkw befuhr die Tönisvorster Straße aus Hüls, in Richtung St. Tönis. Auf der Kreuzung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich einer der beiden Pkw und schleuderte gegen ein Verkehrszeichen. Es wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Eine Person musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die beiden stark beschädigten Pkw wurden auf Wunsch der jeweiligen Halter von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Venloer Straße gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Verkehrskommissariat Krefeld geführt.

(189)

