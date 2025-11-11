PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Brand auf der Hochstraße: Frau verstorben

Krefeld (ots)

Die 60-Jährige Frau, die beim Brand eines Geschäftes auf der Hochstraße lebensgefährlich verletzt worden war, ist heute im Krankenhaus verstorben.

Heute war ein Sachverständiger des Landeskriminalamts am Brandort, und auch die Kriminalpolizei Krefeld ermittelt weiter zur Brandursache.

Unsere ursprüngliche Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/6155512

(191)

