Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz: Behörden kontrollierten Lokale in der Innenstadt

Krefeld (ots)

Zwölf Gaststätten, Cafés und Kioske haben die Behörden am Mittwoch (12. November 2025) kontrolliert. Im Einsatz waren Mitarbeiter der Polizei, des Kommunalen Ordnungsdienstes, des Zolls und des Ausländeramts. Dabei wurden rund 90 Personen überprüft. Die Polizei vollstreckte einen Zahlungshaftbefehl und nahm einen randalierenden Mann in Gewahrsam. In einem Lokal wurden 27 Dosen mit unverzolltem Tabak sichergestellt, der Zoll schrieb hierzu eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung. Der KOD erfasste fünf Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels und Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Der Einsatz lief im Rahmen des "Präsenzkonzepts Innenstadt" - im Rahmen dieses Konzepts schließen die Behörden sich regelmäßig zu solchen Kontrollen zusammen. (192)

