Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz an einer Schule - 1. Nachtrag Pforzheim

Mühlacker (ots)

Weiterhin sind Kräfte der Polizei im Zusammenhang mit einer unspezifischen Bedrohung an einer Schule in Mühlacker im Einsatz.

Die Räumung des Gebäudes ist seit geraumer Zeit abgeschlossen. Betroffen waren knapp 700 Personen.

Weiterhin ist eine konkrete Gefahr für die Beteiligten nicht erkennbar.

Räumlichkeiten in der Schule werde seit 9 Uhr Durchsucht. Hierbei wurden bislang keine wesentlichen Feststellungen getroffen.

Bei neuen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

