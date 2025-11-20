Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz an einer Schule - 1. Nachtrag Pforzheim

Mühlacker (ots)

Weiterhin sind Kräfte der Polizei im Zusammenhang mit einer unspezifischen Bedrohung an einer Schule in Mühlacker im Einsatz.

Die Räumung des Gebäudes ist seit geraumer Zeit abgeschlossen. Betroffen waren knapp 700 Personen.

Weiterhin ist eine konkrete Gefahr für die Beteiligten nicht erkennbar.

Räumlichkeiten in der Schule werde seit 9 Uhr Durchsucht. Hierbei wurden bislang keine wesentlichen Feststellungen getroffen.

Benjamin Koch, Pressestelle

