POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz an einer Schule

Mühlacker (ots)

Derzeit sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr an einer Realschule in Mühlacker in der Lindachstraße im Einsatz.

Seit 08 Uhr überprüfen mehrere Streifenteams des Polizeipräsidiums Pforzheim das Umfeld und Räumlichkeiten in einem Schulgebäude. Im Vorfeld kam es zu einer unspezifischen Drohung für diese Örtlichkeit. Das betreffende Gebäude wurde kontrolliert geräumt. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle in der Lindachhalle eingerichtet.

Eine konkrete Gefahr für die Beteiligten ist derzeit nicht erkennbar.

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

