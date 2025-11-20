PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz an einer Schule

Mühlacker (ots)

Derzeit sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr an einer Realschule in Mühlacker in der Lindachstraße im Einsatz.

Seit 08 Uhr überprüfen mehrere Streifenteams des Polizeipräsidiums Pforzheim das Umfeld und Räumlichkeiten in einem Schulgebäude. Im Vorfeld kam es zu einer unspezifischen Drohung für diese Örtlichkeit. Das betreffende Gebäude wurde kontrolliert geräumt. Für Eltern und Schüler wurde eine Sammelstelle in der Lindachhalle eingerichtet.

Eine konkrete Gefahr für die Beteiligten ist derzeit nicht erkennbar.

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 08:10

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

    Straubenhardt (ots) - Unbekannte sind im Laufe des frühen Mittwochabends in ein Haus in Feldrennach eingedrungen. Nach bisherigem Sachstand suchte die Täterschaft das in der Hölderlinstraße gelegene Wohnobjekt zwischen 16:20 Uhr und 19:15 Uhr auf. Die Täter hebelten eine im rückwärtigen Bereich des Anwesens befindliche Tür auf und gelangten so ins Innere. Hier ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:27

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Besonders dreister Einbruch - Zeugenhinweise erbeten

    Pforzheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Pforzheimer Nordstadt erneut zu einem Einbruch in eine Hilfsorganisation gekommen. Erst vor wenigen Wochen kam es in diesen Räumlichkeiten zu einem Einbruch mit derselben Vorgehensweise. Unbekannte Diebe verschaffte sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 11:09

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Juweliergeschäft scheitert

    Pforzheim (ots) - In der Nacht auf Mittwoch ist ein Einbruchsversuch in ein Schmuckgeschäft in der Fußgängerzone von Pforzheim trotz massiver Gewaltanwendung gescheitert. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen näherten sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 02:55 Uhr mit einem dunklen Fiat 500 dem Juweliergeschäft. Die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren