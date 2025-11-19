PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Besonders dreister Einbruch - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in der Pforzheimer Nordstadt erneut zu einem Einbruch in eine Hilfsorganisation gekommen. Erst vor wenigen Wochen kam es in diesen Räumlichkeiten zu einem Einbruch mit derselben Vorgehensweise.

Unbekannte Diebe verschaffte sich im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 06:30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Wilhelm-Lenz-Straße. Im Inneren brachen sie gezielt mehrere Türen auf, um nach Diebesgut zu suchen.

Die genaue Höhe des entwendeten Diebesguts sowie des Sachschadens sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

