Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Räumung nach Reizgasfreisetzung im Schwarzwald-Center

Freudenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es im Schwarzwald-Center in Freudenstadt zu einem Vorfall, bei dem Reizgas in der Luft festgestellt wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde gegen 15:00 Uhr Reizgas in einem Lebensmittelgeschäft des Einkaufszentrums in der Ludwig-Jahn-Straße freigesetzt. Aufgrund der Messung toxischer Gassubstanzen wurde daraufhin die Räumung des gesamten unteren Bereichs durch die örtliche Feuerwehr veranlasst. Eine erste Überprüfung ergab, dass ein Gasleck als Ursache ausgeschlossen werden kann.

Insgesamt zehn Personen erlitten Reizungen der Augen und Atemwege, vier von ihnen mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Freudenstadt eingeliefert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die Ursachenerforschung dauert noch an.

Vivien Forstner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell