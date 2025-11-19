Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw durchbricht Zaun und wird von Container getroffen

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 00:00 Uhr, hat sich im Pforzheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den Dürrenweg in nördlicher Richtung, als er aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einmündung zur Kieselbronner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach aktuellem Ermittlungsstand durchbrach der Pkw den Zaun eines dort ansässigen Unternehmens und kollidierte auf dem Firmengelände mit einem Containerstapel. In der Folge stürzte ein oberer Container auf das Unfallfahrzeug.

Der Fahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte umgehend die Polizei. Durch den Einsatz eines Polizeihubschraubers und die sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifenwagen konnte der Mann schließlich auf einem Feld, Gemarkung Eutingen, lokalisiert und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 32-Jährigen. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen wurde. Der entstandene Gesamtsachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

Simone Unger, Pressestelle

