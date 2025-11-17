PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeuglenker flüchtet nach Verkehrsunfall - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Freitagvormittag in der Südweststadt gekommen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der unbekannte Fahrer eines grauen VW Golf mit Pforzheimer Kennzeichen zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr die Straße Turnplatz in Pforzheim. Auf noch unbekannte Weiße beschädigte der Golf Fahrer im Anschluss den geparkten Seat. Dabei entstanden Schäden am Kotflügel und der Fahrertür des Pkw in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags.

Der Fahrer des VW Golf setzte jedoch seine Fahrt fort und flüchtete, ohne die Polizei zu verständigen. Mutmaßlich beobachtete ein bislang unbekannter Zeuge den Unfallhergang und hinterließ eine Nachricht am Fahrzeug des Geschädigten.

Zeugen, insbesondere die Person, welche die Nachricht hinterließ, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

