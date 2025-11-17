Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wimsheim (ots)

Im Laufe des Samstages ist es im Schafbaumweg in Wimsheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und Schmuckstücke und Bargeld gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

