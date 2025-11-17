PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Wimsheim (ots)

Im Laufe des Samstages ist es im Schafbaumweg in Wimsheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen. Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und Schmuckstücke und Bargeld gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 19:10

    POL-Pforzheim: Verletzte nach Verkehrsunfall auf regennasser Autobahn

    Pforzheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am frühen Sonntagabend gegen 17:45 Uhr auf der BAB 8 bei Pforzheim Nord. Ein 31jährige Fahrer BMW-Fahrer geriet beim Versuch zu überholen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Ein hinterherfahrender DB konnte dem querstehenden BMW nicht mehr ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 02:15

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

    Pforzheim (ots) - Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam es in der Pforzheimer Innenstadt nach einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall, zu dessen genauem Hergang die Polizei dringend Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines grauen Skoda die Straße Am Waisenhausplatz in Richtung Meßplatz. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h hielt sie ein. Mutmaßlich eiliger hatte es der ihr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren