POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Einfamilienhaus: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Straubenhardt (ots)

Auf ein Einfamilienhaus im Ortsteil Conweiler haben es Einbrecher am Samstag abgesehen und Beute im hohen dreistelligen Bereich gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drang bislang unbekannte Täterschaft zwischen 8:30 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam über ein Fenster auf der Rückseite in das in der Friedhofstraße gelegene Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

