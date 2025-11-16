Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verletzte nach Verkehrsunfall auf regennasser Autobahn

Pforzheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am frühen Sonntagabend gegen 17:45 Uhr auf der BAB 8 bei Pforzheim Nord. Ein 31jährige Fahrer BMW-Fahrer geriet beim Versuch zu überholen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Ein hinterherfahrender DB konnte dem querstehenden BMW nicht mehr vollständig ausweichen, touchierte diesen und geriet ebenfalls ins Schleudern und kollidierte mit einem auf der mittleren Spur fahrenden Audi. Die Fahrer des DB und des Audi wurden hierbei leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 40000 EUR. Die BAB 8 musste für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich in der Folge auf zeitweise 6 km Länge.

