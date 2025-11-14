Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trickdiebe in der Pforzheimer Nordstadt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Donnerstagmittag in Pforzheim gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine Frau gegen 14:15 Uhr im Bereich der Wittelsbacherstraße von zwei Unbekannten angesprochen. Die zwei unbekannten Männer erkundigten sich nach dem Weg und boten ihr anschließend Schmuck an, welchen sie der Geschädigten auch direkt anlegten. Nach einem kurzen Gespräch sollen die beiden Männer die Schmuckstücke in einen von der Frau mitgeführten Rollator gelegt und im Begriff gewesen sein, in einen schwarzen Pkw mit Münchner Kennzeichen zu steigen und sich zu entfernen. Hierbei bemerkte die Frau das Fehlen ihres zuvor getragenen Schmucks. Noch beim Versuch die Diebe zu stoppen, hielt sich die Frau am Fahrzeug der Beiden fest und stürzte als diese flüchteten. Bei dem Sturz verletzte sich die Dame leicht.

Beschreibung der beiden Täter:

- dunklerer Hauttyp - trugen Schnurrbart - rundes Gesicht - stabile Statur - dunkel gekleidet - sprachen gebrochen Deutsch

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu den Dieben oder das Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

