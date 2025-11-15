Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend gegen 22 Uhr kam es in der Pforzheimer Innenstadt nach einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall, zu dessen genauem Hergang die Polizei dringend Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines grauen Skoda die Straße Am Waisenhausplatz in Richtung Meßplatz. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h hielt sie ein. Mutmaßlich eiliger hatte es der ihr nachfolgende Fahrer eines schwarzen VW Golf, der ihr zuerst dicht auffuhr, sie mittels Lichthupe nötigte und anschließend über den Rad- und Busstreifen rechts überholte.

Unmittelbar nach dem Einscheren vor der Skodafahrerin leitete er offenbar grundlos und unvorhersehbar eine Vollbremsung ein, so dass es zum Unfall kam. Es entstand lediglich geringer Sach- und glücklicherweise kein Personenschaden.

Gegen den VW-Fahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 entgegen.

Verena Hummel,

Führungs- und Lagezentrum

