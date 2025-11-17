Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Unbekannte dringen in Firmen ein - Polizei sucht Zeugen

Empfingen (ots)

Unbekannte sind von Freitag auf Samstag in der Robert-Bosch-Straße in mehrere Firmen eingebrochen und haben dabei einen Tresor mit Bargeld geöffnet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die bislang unbekannten Täter zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 08:30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam in das Erdgeschoss eines Gebäudes mit mehreren Firmen ein. Der Versuch die Tür einer weiteren im EG befindlichen Firma gewaltsam zu öffnen scheiterte, bevor dasselbe Vorhaben bei einer Firma im Obergeschoss gelang.

Sie flexten den dortigen Tresor auf und entwendeten dessen Inhalt. Mit der Beute in Form von Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags flüchtete die Täterschaft unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07451 960 beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

