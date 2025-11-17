PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Calw (ots)

Im Laufe des Samstags sind Unbekannt in ein Haus in Wimberg eingebrochen und haben Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchte die Täterschaft, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr über mehrere Fenster gewaltsam in das in der Straße "Tannenbusch" befindliche Wohnhaus einzudringen. Über ein Fenster gelangen die Diebe letztlich ins Innere und durchwühlten mehrere Zimmer. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf 5000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

