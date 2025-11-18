PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen Alkoholisierte landet auf der Seite

Remchingen (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Hauptstraße im Ortsteil Wilferdingen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 48-Jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Singen als sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia nach links abgewiesen, kippte und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die glücklicherweise unverletzte 49-Jährige musste durch die ebenfalls an der Unfallstelle eingetroffene Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung bei der Fahrerin. Ein Atemalkoholvortest ergab einen wert von über zwei Promille, weshalb ihr in einem Krankenhaus eine beweissichernde Blutprobe entnommen wurde.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

