Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Verdacht auf Giftköder: Polizei warnt Hundehalter und sucht Zeugen

Neuhausen (ots)

Durch einen bislang unbekannten Nutzer einer Warnapp sind am Wochenende mehrere Giftköder im Ortsteil Hamberg gemeldet worden. Ein Hund starb, vermutlich nach dem Verzehr eines solchen Köders.

Die polizeiliche Facheinheit für Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Person, die die Giftköder in der App getrackt hat, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

