Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Verdacht auf Giftköder: Polizei warnt Hundehalter und sucht Zeugen

Neuhausen (ots)

Durch einen bislang unbekannten Nutzer einer Warnapp sind am Wochenende mehrere Giftköder im Ortsteil Hamberg gemeldet worden. Ein Hund starb, vermutlich nach dem Verzehr eines solchen Köders.

Die polizeiliche Facheinheit für Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Person, die die Giftköder in der App getrackt hat, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

  • 19.11.2025 – 09:26

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw durchbricht Zaun und wird von Container getroffen

    Pforzheim (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, gegen 00:00 Uhr, hat sich im Pforzheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet. Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den Dürrenweg in nördlicher Richtung, als er aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einmündung zur Kieselbronner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 11:00

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen Alkoholisierte landet auf der Seite

    Remchingen (ots) - Am Montagabend hat sich auf der Hauptstraße im Ortsteil Wilferdingen ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 48-Jährige Dacia-Fahrerin befuhr die Hauptstraße in Richtung Singen als sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia nach links abgewiesen, kippte und blieb auf der Fahrerseite ...

    mehr
