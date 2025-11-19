PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Juweliergeschäft scheitert

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Einbruchsversuch in ein Schmuckgeschäft in der Fußgängerzone von Pforzheim trotz massiver Gewaltanwendung gescheitert. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Nach bisherigen Ermittlungen näherten sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 02:55 Uhr mit einem dunklen Fiat 500 dem Juweliergeschäft. Die Unbekannten setzten das Fahrzeug rückwärts gegen die Eingangstür, offenbar in der Absicht, diese aufzubrechen. Als die Tür dem Aufprall standhielt, versuchten sie es erneut, diesmal mit einer Brechstange und einem großen Hammer. Doch auch dieser Versuch blieb erfolglos.

Anwohner wurden auf den Lärm aufmerksam und informierten die Polizei, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Sie fuhren mit dem Fiat 500 in Richtung Östliche Karl-Friedrich-Straße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ohne Erfolg.

Am Tatfahrzeug waren Kennzeichen aus Karlsruhe angebracht und es dürfte im Heckbereich erhebliche Schäden haben. Weiterhin sind auf dem Frontspoiler die Farben der Italienischen Flagge lackiert.

Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegen.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 10:24

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Räumung nach Reizgasfreisetzung im Schwarzwald-Center

    Freudenstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Schwarzwald-Center in Freudenstadt zu einem Vorfall, bei dem Reizgas in der Luft festgestellt wurde. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde gegen 15:00 Uhr Reizgas in einem Lebensmittelgeschäft des Einkaufszentrums in der Ludwig-Jahn-Straße freigesetzt. Aufgrund der Messung toxischer Gassubstanzen wurde ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:26

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw durchbricht Zaun und wird von Container getroffen

    Pforzheim (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, gegen 00:00 Uhr, hat sich im Pforzheim ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht ereignet. Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den Dürrenweg in nördlicher Richtung, als er aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Einmündung zur Kieselbronner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren