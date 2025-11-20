Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Wohnhaus - Zeugenhinweise erbeten

Straubenhardt (ots)

Unbekannte sind im Laufe des frühen Mittwochabends in ein Haus in Feldrennach eingedrungen.

Nach bisherigem Sachstand suchte die Täterschaft das in der Hölderlinstraße gelegene Wohnobjekt zwischen 16:20 Uhr und 19:15 Uhr auf. Die Täter hebelten eine im rückwärtigen Bereich des Anwesens befindliche Tür auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden mehrere Zimmer durchwühlt und das Inventar geöffnet. Was genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich das Diebesgut beläuft ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell