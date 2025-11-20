Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einfamilienhaus Ziel von Einbrechern - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Remchingen (ots)

Auf ein Einfamilienhaus im Ortsteil Wilferdingen haben es Einbrecher am Mittwoch abgesehen und Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drang bislang unbekannte Täterschaft zwischen 11:30 Uhr und 18:50 Uhr gewaltsam über die Terassentür auf der Rückseite in das in der Murgstraße gelegene Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Räume durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

