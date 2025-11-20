Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Seniorin in Wohnung beraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich im Pforzheimer Stadtteil Südweststadt ein Raub in einer Wohnung ereignet. Eine Seniorin wurde gegen 18 Uhr beim Öffnen ihrer Wohnungstür in der Spichernstraße durch einen bislang unbekannten Täter in ihre Wohnung gedrängt. Dort stieß er die Frau auf ihr Bett und durchsuchte im Anschluss die Wohnung nach Bargeld und Wertgegenstände. Mit Schmuck und Bargeld, in offenbar geringem Wert, konnte der Täter über die Terrasse in den Garten flüchten. Der Flüchtende kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 185 cm groß - kräftige Statur - bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze und grauer Hose Die betagte Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer, 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell