Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Polizeieinsatz an einer Schule im Stadtteil Lomersheim - Bei Durchsuchung keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden

Mühlacker (ots)

Derzeit sind Kräfte der Polizei an einer Schule in der Straße Im Letten im Einsatz.

Seit ca. 10:30 Uhr überprüfen mehrere Streifenteams des Polizeipräsidiums Pforzheim ein Schulgebäude nach einer unspezifischen Drohung. Das betreffende Gebäude wurde kurzzeitig kontrolliert geräumt. Betroffen waren über 800 Personen.

Eine konkrete Gefahr für die Beteiligten bestand nicht. Bei der abgeschlossenen Durchsuchung wurden keine verdächtigen Gegenstände aufgefunden.

Die Polizei prüft ob ein Zusammenhang mit einer weiteren Einsatzlage in einer Schule in Mühlacker besteht.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

