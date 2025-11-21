Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Einbruch zur Mitternacht - Polizei sucht Zeugen

Nagold (ots)

In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in ein Musikgeschäft ein. Der Vorfall ereignete sich in Iselshausen, in der Unteren Mühlstraße, wo sich die nicht bekannten Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude verschafften, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Nach der Auslösung der Alarmanlage flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute, sie hinterließen lediglich Sachschaden.

Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Unteren Mühlstraße gemacht? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07452 93050 bei dem Polizeirevier Nagold zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

