Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebe entwenden hochwertige Elektrofahrräder

Pforzheim (ots)

Am Samstagnachmittag sind Unbekannte in die Garage eines Mehrparteienhauses in der Südweststadt eingebrochen und haben zwei Fahrräder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet.

Nach derzeitigem Sachstand drangen die Täter, gegen 15:30 Uhr, in die in der Weißenburgerstraße gelegene Garage ein, nahmen das Diebesgut ansich und verschwanden unerkannt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell