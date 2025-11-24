Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

ALtensteig (ots)

Am Sonntag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Walddorf eingedrungen und haben einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die Täter zwischen 16:15 Uhr und 20.15 Uhr, das in der Straße "Zu den Linden" gelegene Haus, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten. Im Anschluss durchwühlten sie das gesamte Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

