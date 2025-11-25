POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs
Freudenstadt (ots)
Über zwei Promille hat der Alkoholvortest ergeben, den Beamte mit einem 40-jährigen Seat-Fahrer am frühen Dienstagmorgen, gegen 1 Uhr in der Reichsstraße durchführten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.
