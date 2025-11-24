Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Räuberische Erpressung im Bereich eines Supermarktes - Polizei sucht Zeugen

Illingen (ots)

Ein Angestellter eines Supermarktes ist am Samstagabend von zwei Unbekannten bedroht worden und hat daraufhin Bargeld ausgehändigt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde am 22.11.2025 gegen 20:20 Uhr ein Mitarbeiter auf dem Weg vom ausgelagerten Getränkemarkt zum Hauptgeschäft in der Luigstraße abgepasst. Die zwei Tatverdächtigen forderten unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin übergab der Mann das mitgeführte Geld im unteren vierstelligen Eurobereich. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten zu Fuß in östliche Richtung. Verletzt wurde niemand.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: schmächtige Statur, 175-180 cm, dunkel gekleidet, mit Sturmhaube maskiert, helle Augen, helle Haut, akzentfreies Deutsch,

Person 2: schmächtige Statur, 175-180 cm, dunkel gekleidet, graue Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zum Sachverhalt oder den Gesuchten Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

