Kippenheim (ots) - Am Mittwoch gegen 22:10 Uhr soll es zu Streitigkeiten und verbalen Bedrohungen zwischen mehreren Personen vor einem Anwesen in der Frankenstraße gekommen sein. Beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich ein alkoholisierter 41-Jähriger aggressiv gegenüber den Beamten. Der aufbrausende Mann beleidigte und bedrohte die Polizisten massiv. In Folge wurde er vorläufig festgenommen und zum ...

