Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3/B28 - Vorfahrt missachtet

Appenweier, B3/B28 (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr fuhr eine 77-jährige Renault-Fahrerin von der B28 kommend in Richtung B3 auf, wobei sie einer dort fahrenden 32-jährigen Kia-Fahrerin die Vorfahrt nahm. Die Kia-Fahrerin versuchte dabei noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Ein im Kia mitfahrendes Kind sowie die 77-jährige Renault-Fahrerin selbst erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Durch die Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

/al

