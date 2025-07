Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Beleidigt und bedroht

Kippenheim (ots)

Am Mittwoch gegen 22:10 Uhr soll es zu Streitigkeiten und verbalen Bedrohungen zwischen mehreren Personen vor einem Anwesen in der Frankenstraße gekommen sein. Beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich ein alkoholisierter 41-Jähriger aggressiv gegenüber den Beamten. Der aufbrausende Mann beleidigte und bedrohte die Polizisten massiv. In Folge wurde er vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Lahr gebracht. Nach kurzer Zeit beruhigte er sich und konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Bekannten übergeben werden. Die Hintergründe des ursprünglichen Disputs sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

