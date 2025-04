Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei leicht verletzte Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.4.2025, 15.20 Uhr ereignete sich auf der Straße Zum Sundern in Oelde ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 53-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Zum Sundern in Richtung Goldbrink. Ein 57-jähriger Oelder befuhr mit seinem Auto die Straße Zum Sundern in entgegengesetzte Richtung. Im weiteren Verlauf geriet er auf den Fahrstreifen der 53-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Oelderin zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die stark beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.000 Euro. Die Straße Zum Sundern war für etwa eine Stunde gesperrt.

