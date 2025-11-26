Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Dienstages ist es im Stadtteil Möttlingen in Bad Liebenzell zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 21 Uhr gewaltsam über eine Balkontür Zutritt in das Anwesen in der Straße "Im Vogelsang". Im Inneren wurden Schubladen und Schränke durchwühlt und Münzen gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell