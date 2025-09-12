Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Ermittlungen gegen 47-Jährigen nach Fahrraddiebstählen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen mehreren Fahrraddiebstählen gegen einen 47-jährigen Mann. Er war am späten Donnerstagabend (11.09.2025) vorläufig festgenommen worden.

Gegen 23:30 Uhr hatte ein Streifenteam der Bonner City-Wache einen Mann in der Thomastraße wiedererkannt, der am 27.08.2025 und 08.09.2025 bei Fahrraddiebstählen an einem Hotel in der Bonner Nordstadt videografiert worden war. Bei der Kontrolle führte der 47-Jährige außerdem ein gestohlenes Pedelec im Wert von rund 8.000,- Euro und einen Akku-Winkelschleifer mit. Das Rad war zwischen dem 26.08.2025 und 28.08.2025 in der Bonner Innenstadt gestohlen worden. Da der 47-Jährige derzeit ohne festen Wohnsitz ist, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht, wo die Kriminalwache die ersten Ermittlungen gegen ihn übernahm. Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung durch das zuständige Kriminalkommissariat 15 am Freitagmorgen (12.09.2025) musste der Mann in Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft zunächst wieder entlassen werden, da keine Haftgründe für ihn vorlagen.

Das am 08.09.2025 am Heinrich-Böll-Ring gestohlene Rad war indes zwischenzeitlich vom Eigentümer mittels einer Ortungsfunktion im Keller eines Mehrfamilienhauses in Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf lokalisiert und am 09.09.2025 von der Polizei im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt worden. In dem Keller, der einem 48-jährigen Bonner zuzuordnen ist, wurden außerdem acht weitere Fahrräder sichergestellt, die teilweise in den polizeilichen Fahndungssystemen als gestohlen gemeldet worden waren. Auch gegen den 48-Jährigen wird daher aktuell ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell