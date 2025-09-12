PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Graurheindorf: Autofahrerin fährt gegen Außenspiegel eines geparkten Pkw - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Mittwoch (10.09.2025) in Bonn-Graurheindorf.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen touchierte eine bislang unbekannte Autofahrerin, die von einem bislang unbekannten Autofahrer gegenüber dem Geschädigten als ältere Dame beschrieben worden war, den Außenspiegel eines auf der Estermannstraße (Höhe Hausnummer 87) geparkten Pkw.

Der Unfall war gegen 20:00 Uhr von dem unbekannten Zeugen beobachtet worden, der bei der Unfallaufnahme nicht mehr zugegen war. Am Unfallort waren blaue Fahrzeugteile des unfallverursachenden Pkw aufgefunden worden.

Die Polizei bittet insbesondere den beschriebenen Autofahrer und gegebenenfalls weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

