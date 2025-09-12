Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Demonstration am Samstag, 13.09.2024

Bonn (ots)

Am morgigen Samstag (13.09.2024) findet in Bonn eine Demonstration mit dem Thema "Genozid in Gaza" statt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 150 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 14:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Friedensplatz und bewegt sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt: Sternstraße - Wenzelgasse - Bertha-von-Suttner-Platz - Berliner Freiheit - Kennedybrücke - Konrad-Adenauer-Platz - Kennedybrücke - Berliner Freiheit - Belderberg - Brüdergasse - Markt.

Am Markt endet die Demonstration mit einer Abschlusskundgebung bis 17:00 Uhr. Während der Versammlung kann es entlang der Aufzugsstrecke zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell