POL-BN: Bonn-Südstadt: Fahrradfahrer stößt mit Fußgänger zusammen - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall vom gestrigen Mittwoch (10.09.2025) wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Ermittlungstand war zur Unfallzeit gegen 10:22 Uhr ein 34-jähriger Radfahrer auf dem Radweg der Poppelsdorfer Allee in Richtung der Prinz-Alberst-Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 25 gibt der Zweiradfahrer nach eigenen Angaben ein Warnsignal ab, um zwei Fußgänger vor ihm zu warnen, da diese auf dem Radweg liefen. Als er an den beiden Fußgängern vorbeifuhr, blieb er am Rucksack eines der Fußgänger hängen, fiel zu Boden und verletzte sich. Die Fußgänger, die als Mann und Frau Anfang 20 beschrieben werden können, verließen die Unfallstelle. Der 34-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zu den unbekannten Fußgängern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

