POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ist es am Montagabend im Stadtteil Mühlen gekommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr um kurz nach 18:00 Uhr ein 42-jähriger BMW-Fahrer die Landesstraße 370 von Horb am Neckar nach Mühlen. Nach dem Ortseingang überholte der Mann einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Zusammenstoß prallte der BMW gegen einen neben ihm fahrenden Smart, der nach rechts gegen einen Stahlzaun gedrückt wurde und schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich der Beifahrer des BMW leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

Ein Atemalkoholvortest beim 42-jährigen BMW-Fahrer ergab einen Wert von 0,9 Promille. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

