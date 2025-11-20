PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Ottersweier (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben nach einer Auseinandersetzung am Mittwochabend Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 19-Jähriger gegen 21 Uhr aus noch unbekannten Gründen gegen eine Glasscheibe eines Schnellimbisses getreten und anschließend zu Fuß das Weite gesucht haben. Zeugen des Vorfalls nahmen die Verfolgung auf und stellten den Heranwachsenden unweit des Imbisses. Hierbei kam es zu einem handfesten Streit, bei dem sowohl der 19-Jährige, wie auch der 42-jährige Verfolger leicht verletzt wurden. Ob an der Auseinandersetzung auch weitere Personen beteiligt waren und ob möglicherweise eine Metallstange als Schlagwerkzeug zum Einsatz kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

