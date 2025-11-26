Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Remchingen (Enzkreis) - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Remchingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in zwei Einfamilienhäuser im Ortsteil Singen eingebrochen und haben Beute gemacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich unbekannte Täterschaft zwischen 23:00 Uhr und 5:00 Uhr durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters auf der Rückseite Zutritt zu dem an der Bachstraße gelegenen Haus. Es wurden mehrere Räume durchsucht und ein Geldbeutel mit Ausweisdokumenten, Bankkarte und einem geringen Bargeldbetrag entwendet.

In ein zweites Wohnhaus, welches sich in unmittelbarer Nähe befindet, gelangten unbekannte Einbrecher im gleichen Zeitraum über die Haustüre und nahmen einen Geldbeutel, welcher auf dem Küchentisch lag, an sich. Dieser wurde ohne das darin befindliche Bargeld und die Bankkarte im Keller des Hauses zurückgelassen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell