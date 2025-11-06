Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aachener Zoll kontrolliert und findet 252 kg Wasserpfeifentabak im Auto

Aachen (ots)

Im Rahmen einer verdachtslosen Kontrolle haben Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Aachen 252 kg unversteuerten Wasserpfeifentabak in einem PKW gefunden. Sie zogen das Fahrzeug an der Autobahn Ausfahrt Weisweiler aus dem fließenden Verkehr und befragten den Fahrer zu seiner Reiseroute. Da dieser widersprüchliche Angaben machte, durchsuchten die Zöllnerinnen und Zöllner den PKW und fanden im Kofferraum 252 Tüten mit jeweils 1 kg Wasserpfeifentabak. Sie leiteten vor Ort ein Steuerstrafverfahren gegen den 29-jährigen Mann ein, das nun von der Strafsachen- und Bußgeldstelle bearbeitet wird. Der Steuerschaden beläuft sich auf 11.844,00 Euro.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell