Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Zöllner bitten polnische Spedition wegen offener Mautgebühren zur Kasse

Aachen (ots)

Beschäftigte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Aachen haben bei einer Kontrolle eines LKWs einer polnischen Spedition auf der Autobahn A 44 bei Jülich festgestellt, dass gegen die Firma insgesamt 248 offene Vollstreckungsaufträge des Hauptzollamts Potsdam wegen rückständiger Mautgebühren vorlagen. Die Summe der nicht gezahlten Abgaben an das Bundesamt für Logistik und Mobilität belief sich auf fast 50.000 Euro. Da die offenen Forderungen vor Ort durch den Fahrer in voller Höhe beglichen wurden, konnte dieser seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Aachen
Pressesprecherin
Elke Willsch
Telefon: 0241/9091-4770
E-Mail: presse.hza-aachen@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell

