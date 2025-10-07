PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Hauptzollamt Aachen beteiligt sich an den EMPACT Action Days Europaweite Kontrollen zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Ausbeutung

Aachen (ots)

Im September fanden europaweit behördenübergreifende Kontrolltage zur Bekämpfung des Menschenhandels und Ausbeutung der Arbeitskraft statt. Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen kontrollierten Gastronomiebetriebe in Aachen, Euskirchen und Heinsberg. Sie überprüften 56 Personen in 13 verschiedenen Restaurants und Imbissbetrieben. Insgesamt leiteten die Zöllner*innen 17 Ermittlungsverfahren ein - davon 6 wegen illegalen Aufenthalts, 4 wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt, 5 wegen Mindestlohnverstößen, 3 wegen Vorenthaltens und Veruntreuung von Arbeitsentgelt und 2 wegen Verletzung der Pflicht zur Stundenaufzeichnung. Außerdem übergaben sie eine mit Haftbefehl gesuchte Person zuständigkeitshalber an die Polizei. Im Kreis Euskirchen fertigte die Polizei drei Strafanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalts und Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Im Rahmen ihrer Kontrollen überprüfte sie die Identität von 20 Personen.

"Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen nehmen regelmäßigen an europäischen Kontrolltagen teil um aktiv gegen Menschenhandel und illegale Beschäftigung vorzugehen", so die Pressesprecherin des Hauptzollamts Aachen. Ziel der gemeinsamen internationalen Aktionstage von Polizei, Zoll, Ordnungsbehörden und Justiz ist die europaweite Bekämpfung der Ausbeutung von Arbeitskräften sowie Identifikation und Zerschlagung international agierender Tätergruppen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Aachen
Pressesprecherin
Elke Willsch
Telefon: 0241/9091-4770
E-Mail: presse.hza-aachen@zoll.bund.de
www.zoll.de

