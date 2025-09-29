Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Gemeinsame Kontrollaktion von Zoll und Polizei in Stolberg

Bild-Infos

Download

Aachen (ots)

Beschäftigte des Zolls und der Polizei haben hinweisbezogen gemeinsam einen Kiosk in Stolberg kontrolliert. Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Aachen befragten die Arbeitnehmer und die Inhaberin des Betriebs zu den Beschäftigungsverhältnissen. Außerdem kontrollierten die Zöllnerinnen und Zöllner die Geschäftsräume der Firma im Rahmen der Steueraufsicht. Zunächst stellten sie keine konkreten Auffälligkeiten fest. Im Nachgang zur Prüfung erfolgt nun ein Datenabgleich mit den Zusammenarbeitsbehörden zwecks Abklärung, ob seitens der Arbeitnehmer staatliche Leistungen in Anspruch genommen und die Aufnahme einer Beschäftigung entsprechend angezeigt wurden.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell