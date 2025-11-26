Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des PP Pforzheim - Festnahme nach Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter"

Königsbach-Stein (ots)

Am Montagmittag wurde ein 20-jähriger Mann in Königsbach-Stein vorläufig festgenommen. Er soll als "Geldabholer" für eine Gruppierung fungiert haben, die sich gegenüber Geschädigten als angebliche Polizeibeamte ausgibt.

Nach den bisherigen Ermittlungen rief am 25.11.2025 gegen 11:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter bei einem 76-jährigen Mann an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Wie bereits aus zahlreichen gleich gelagerten Fällen bekannt, gab der Anrufer vor, dass sich in der Nachbarschaft des Geschädigten eine Straftat ereignet habe. Es sei deshalb wichtig, vorhandenes Bargeld und Wertgegenstände an einen bald eintreffenden angeblichen Kollegen zu übergeben. Der Geschädigte durchschaute dieses Vorgehen und verständigte die Polizei.

Als der 20-jährige Tatverdächtige später vor Ort den von dem Geschädigten vermeintlich bereitgelegten hohen vierstellen Bargeldbetrag abholen wollte, wurde er festgenommen. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt werden.

