PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kirche - Beute noch unbekannt

Hennef (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (27. November) und Freitagvormittag (28. November) drangen Einbrecher in die evangelische Kirche an der Burgstraße in Hennef ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen ein.

Anschließend durchsuchten sie die Büros des angrenzenden Pfarrheims. Auch eine Kellertür brachen sie auf und durchwühlten die Lagerräume. Wegen der hinterlassenen Unordnung konnten die Verantwortlichen noch keine Angaben zur Beute machen.

Die Polizei Hennef bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3521.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:45

    POL-SU: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

    Eitorf (ots) - In der Nacht zum letzten Freitag (28. November) öffneten Diebe auf unbekannte Weise mindestens fünf Autos, ohne Spuren zu hinterlassen, und stahlen Wertsachen. Die Fahrzeuge verschiedener Klassen und Hersteller standen auf der Straße "Weienhard" in Eitorf, Ortsteil Bitze. Die Diebe hatten es auf Portemonnaies abgesehen, die sie in mehreren Handschuhfächern fanden. Mit Bargeld, Bankkarten und ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:44

    POL-SU: Tresorknacker verursachen bei der Flucht einen Verkehrsunfall

    Troisdorf (ots) - Heute Nacht (01. Dezember) sind vier Tatverdächtige gegen 01.30 Uhr in ein Restaurant an der Luxemburger Straße in Troisdorf eingebrochen. Die Täter drangen über einen Nebeneingang in das Lokal ein und brachen einen Tresor aus der Wand der Geschäftsleitung. Sie entwendeten dabei mehrere tausend Euro aus dem Wertschrank. Zeugen berichteten, dass ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:39

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Lohmar (ots) - Am Montag (24. November) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dammweg in Lohmar. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten Unbekannte zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr das Wohnzimmerfenster des Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht gesagt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren