Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kirche - Beute noch unbekannt

Hennef (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag (27. November) und Freitagvormittag (28. November) drangen Einbrecher in die evangelische Kirche an der Burgstraße in Hennef ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen ein.

Anschließend durchsuchten sie die Büros des angrenzenden Pfarrheims. Auch eine Kellertür brachen sie auf und durchwühlten die Lagerräume. Wegen der hinterlassenen Unordnung konnten die Verantwortlichen noch keine Angaben zur Beute machen.

Die Polizei Hennef bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3521.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell