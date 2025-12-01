PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SU: Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen

Eitorf (ots)

In der Nacht zum letzten Freitag (28. November) öffneten Diebe auf unbekannte Weise mindestens fünf Autos, ohne Spuren zu hinterlassen, und stahlen Wertsachen. Die Fahrzeuge verschiedener Klassen und Hersteller standen auf der Straße "Weienhard" in Eitorf, Ortsteil Bitze.

Die Diebe hatten es auf Portemonnaies abgesehen, die sie in mehreren Handschuhfächern fanden. Mit Bargeld, Bankkarten und persönlichen Dokumenten entkamen sie unerkannt. Die meisten Fahrzeughalter beteuerten, ihre Autos abgeschlossen zu haben. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen.

Die Polizei rät:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie auf optische und akustische Signale, falls vorhanden.

Lassen Sie keine Wertsachen wie Handy, Laptop oder Kamera sichtbar im Auto liegen, da diese meist nicht versichert sind.

Bewahren Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Adresshinweise und Hausschlüssel nie im Auto auf, um Wohnungseinbrüche zu vermeiden.

Verstecken Sie keine Wertsachen im Kofferraum oder hinter den Vordersitzen, da auch Autoknacker diese Verstecke kennen.

