Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand in Flüchtlingsunterkunft
Sechs Menschen leicht verletzt

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (27. November) kam es in Lohmar zu einem Brand in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Scheiderhöher Straße, in der insgesamt 14 ukrainische Staatsangehörige untergebracht waren. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer, das gegen 11:15 Uhr entdeckt wurde, im Erdgeschoss des aus Containern bestehenden Gebäudes aus. Die Feuerwehr und Spezialisten der Siegburger Kriminalpolizei gehen davon aus, dass auf Grund eines technischen Defekts ein Trockner Feuer fing und die Flammen sich von hier im gesamten Gebäude ausbreiteten. Sechs Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Hinweise auf eine Straftat liegen laut Kriminalpolizei bislang nicht vor. Alle Bewohner wurden durch die Stadt Lohmar in anderen Unterkünften untergebracht. Der Schaden an dem Gebäude, das bis auf weiteres nicht bewohnbar ist, beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen sechsstelligen Betrag.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

